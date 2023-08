INTER, Ecco Sommer: il portiere è atterrato a Milano

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Yann Sommer è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il portiere svizzero è infatti atterrato in serata a Milano e domani in mattinata svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo renderà un calciatore nerazzurro. Sommer arriva dal Bayern Monaco: una operazione per cui l'Inter pagherà circa 6 milioni di euro. (ANSA).