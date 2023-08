INTER, Continui contatti per Pavard: parti vicine

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter continua a lavorare per rinforzare la sua difesa sul mercato. Contatti continui con il Bayern Monaco per chiudere in queste ore l'acquisto di Benjamin Pavard. Secondo quanto riporta Sky Sport le parti sono vicine e al lavoro per trovare l'intesa e chiudere l'operazione oggi ma al momento non è ancora fatta. L'Inter, per avvicinarsi alla richiesta del Bayern Monaco, attorno ai 30 milioni di euro, ha spostato una parte dei bonus. Ora l'offerta è sui 27 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.