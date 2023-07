IGOR, La Premier League un sogno, conquisterò i tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Igor, annunciato oggi dal Brighton, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del club inglese proprio al sito ufficiale: "Sono molto felice ed entusiasta di iniziare a giocare. Sono felice di essere qui. Sono qui per giocare per l'allenatore che mi ha voluto e anche per lo stile di gioco del Brighton che si adatta bene al mio stile. È un sogno d'infanzia giocare in Premier League, sono molto emozionato, è sempre stato il mio obiettivo. Sono davvero felice di raggiungere questo step. Come sempre, giocherò il più duramente possibile in campo. Farò del mio meglio ogni giorno, soprattutto per cercare di conquistare il cuore dei tifosi".