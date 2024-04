SKY, Nuovo listino prezzi per Calcio e Sport

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dal portale Calcio e Finanza, Sky ha deciso di varare, dopo sette anni di prezzi invariati eccetto una riduzione di 10 Euro per il pacchetto calcio nel 2021 a causa dell'assegnazione della Serie A come player principale a DAZN, un nuovo listino prezzi per gli abbonamenti ai pacchetti Sport e Calcio. Il pacchetto sport aumenterà di 7,99 Euro al mese, mentre quello relativo al calcio di 3,99 Euro rispetto al vecchio pacchetto abbonamenti.

Rispettivamente 6,90 e 3 Euro in più per i listini Smart e Open. La Pay-tv di Comcast punta molto sul calcio e trasmetterà sui suoi canali tutte e tre le massime competizioni europee per club, anche con il nuovo format a 36 squadre, L'Europeo2024(Con 20 gare su 51 in esclusiva), la Premier League, la Bundesliga e 114 partite di Serie A a stagione in co-esclusiva con DAZN, dal prossimo campionato e fino al 2029.