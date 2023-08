IL SECOLO XIX, Il Ferraris non basta, è dominio viola

FirenzeViola.it

Inizia col piede sbagliato il campionato del Genoa. La squadra di Alberto Gilardino è stata battuta per 4-1 dalla Fiorentina all'esordio. A nulla, se non per la statistica, è valso il gol realizzato da Biraschi nella ripresa. Partita non bella dei rossoblu che adesso dovranno rifarsi nelle prossime gare. Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la pagina sportiva: "Grifo partenza choc, il Ferraris non basta, è dominio Fiorentina".