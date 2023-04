GONZALEZ (SKY), Gol esterni? Noi facciamo il massimo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nico Gonzalez ha parlato a SkySport prima della conferenza stampa di Poznan: "Speriamo che non valga la regola che chi parla in conferenza non gioca e spero invece di giocare domani. Prendere la squadra in mano? Siamo tutti forti, domani vedremo, è una gara importante per noi, sono tanti anni che la Fiorentina non gioca in Europa ed io voglio fare il meglio per il club, vedremo domani se posso farlo. Cosa manca agli esterni? Noi vogliamo fare il possibile ed io vorrei segnare sempre e vediamo se domani ci riusciamo io o Ikoné ma facciamo sempre del nostro meglio. Finale di stagione? Sento che posso fare di più, lo dico sempre ma quello che parla è il campo, vediamo domani se questa coppa è per me, e far vedere ai tifosi che posso fare la differenza"