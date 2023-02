GOLLINI, Il Napoli c'era già in estate ma non erano pronti

Pierluigi Gollini, ormai portiere del Napoli dopo aver vestito per sei mesi la maglia viola, ha parlato a Radio Kiss Kiss svelando come già in estate dovesse andare proprio a Napoli: "In pochi sanno che c'era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e io avevo la cosa di Firenze abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, il Napoli aveva altre priorità, come la situazione di Navas. Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per il Napoli squadra".

Tra poco si giocherà anche contro la Fiorentina... "Spero che quella giornata lì possa essere una splendida giornata".