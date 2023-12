GILARDINO, A parte coi viola, ce la siamo sempre giocata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della partita di domani tra Genoa e Juventus, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha parlato così in conferenza stampa.

Bani sta bene e sarà della partita?

"Può essere della partita. Sarà la prima dopo un lungo periodo. Si è allenato ed è carico come tutti quelli che scenderanno in campo. C'è la volontà di fare la partita come abbiamo fatto sempre. A parte la Fiorentina, ce la siamo sempre giocata sia in casa che fuori".