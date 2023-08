GERSON, Protagonista di una rissa con un compagno

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Non sembra esserci pace per il Flamengo, e anche questa volta il polverone che si è sollevato in casa rosso-nera riguarda un ex viola. Se a fine luglio aveva fatto rumore la vicenda tra Pedro e il preparatore atletico - la cui rissa era costata il posto a quest'ultimo - adesso ha balzare agli "onori" della cronaca è il centrocampista Gerson. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, l'ex viola si è reso protagonista di una rissa con il compagno di squadra Varela, con questo che ha avuto la peggio rimediando una frattura al naso.