GEN-FIO, Maglie all'asta in favore dell'ospedale Meyer

Bella iniziativa a favore del Meyer sposata da Genoa e Fiorentina che metteranno all'asta alcune maglie con cui scenderanno in campo domani a favore dell'ospedale pediatrico fiorentino. Ecco la note del Genoa:

"Raccogliere fondi per sostenere l’impegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, a supporto delle attività dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia funzionale, dell’epilessia e del Centro Spina Bifida dell’AOU diretta dal Prof. Flavio Giordano.

Fiorentina e Genoa scendono in campo per vincere insieme. Dieci maglie originali, autografate e indossate dai giocatori nella partita della prima giornata di campionato, saranno messe all’asta la prossima settimana sulla piattaforma specializzata www.matchwornshirt.com.



L’iniziativa si prefigge di lanciare anche una campagna di sensibilizzazione congiunta e responsabilità sociale, su temi come lo sviluppo della ricerca scientifica e l’implementazione delle cure sperimentali, promosse da realtà che rappresentano un’eccellenza sanitaria in ambito nazionale".