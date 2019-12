GARZYA, Viola senza punta centrale. Vlahovic...

L'ex difensore giallorosso, Luigi Garzya, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della prossima sfida tra Fiorentina e Roma. Ecco ciò che ha detto: "Quest'anno si sapeva che i viola avrebbe fatto un campionato del genere, è una delle squadre più giovani del campionato. Magari non così dietro mi aspettavo. Con l'Inter è stata una boccata d'ossigeno. Montella è preparato, ma bisogna analizzare la squadra che ha. Non ha una punta centrale, si affida a Chiesa che è venuto a mancare, così come Ribery, Pezzella. Bisogna avere pazienza, poi i risultati arriveranno. Perché ci sono giovani di qualità. Con la Roma non puoi perdere, altrimenti ti ritroveresti a lottare per non retrocedere. Le piccole si sono rinforzate e il campionato è più equilibrato. Vlahovic deve continuare su questa squadra, ma non bisogna dargli troppe responsabilità. Ha 19 anni, non si può puntare su di lui. Mi auguro che il gol sia una spinta, ma bisogna aspettarlo e dargli i suoi tempi. Fonseca? Roma non è una piazza tranquilla, la squadra è buona, ha avuto la sfortuna di giocare tutte queste partite con una rosa piena di infortuni. Ma nonostante ciò ha dimostrato di essere una signora squadra. Ha tanti giovani ma anche veterani. Hanno una rosa più completa rispetto alla Fiorentina. Mercato' Se non hai una rosa all'altezza, difficile che vai avanti. Si cauteleranno prendendo giocatori buoni, visti anche gli infortuni che hanno avuti".