FRANCHI, Licenza Uefa 23/24 ok sia per maschi e donne

INDISCREZIONI DI FV LAURANTINO, NON SOLO LA VIOLA, SUL 2004 C'È CORVINO Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... NOTIZIE DI FV ITALIANO, COME STA TERRACCIANO. OTTIMISMO CABRAL Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha fatto il punto sullo stato di salute e forma di alcuni giocatori, in particolare su Terracciano che in mattinata ha saltato la seduta di allenamento: "Stamattina Pietro aveva qualche linea di febbre, abbiamo cercato di tenerlo a... Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha fatto il punto sullo stato di salute e forma di alcuni giocatori, in particolare su Terracciano che in mattinata ha saltato la seduta di allenamento: "Stamattina Pietro aveva qualche linea di febbre, abbiamo cercato di tenerlo a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi