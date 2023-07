FOTO, Arthur felice dopo i primi minuti in maglia viola

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IGOR: LA PERCENTUALE SULLA RIVENDITA SARÀ DEL 10% Igor è ormai prossimo all'addio. Il brasiliano sarà a Londra già lunedì prossimo, giornata in cui svolgerà già parte delle visite mediche. Martedì firmerà anche il suo contratto con il Brighton. Secondo quanto... Igor è ormai prossimo all'addio. Il brasiliano sarà a Londra già lunedì prossimo, giornata in cui svolgerà già parte delle visite mediche. Martedì firmerà anche il suo contratto con il Brighton. Secondo quanto... NOTIZIE DI FV FIORENTINA-CATANZARO, IL MATCH FINISCE 3-0 PER I VIOLA 93' - Finisce l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro con il risultato di 3-0 per i viola 91' - RETEEEE!!! SEGNA KOKORINNN!! Dopo l'occasione del Catanzaro la Fiorentina non si fa attendere e risponde con Kokorin. Bravo il russo a smarcarsi e rimanere... 93' - Finisce l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro con il risultato di 3-0 per i viola 91' - RETEEEE!!! SEGNA KOKORINNN!! Dopo l'occasione del Catanzaro la Fiorentina non si fa attendere e risponde con Kokorin. Bravo il russo a smarcarsi e rimanere... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi