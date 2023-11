FORMAZIONI UFFICIALI, DEBUTTO DAL 1' PER PIEROZZI. C'È BONAVENTURA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sta per avere inizio allo stadio Dubočica di Leskovac la sfida tra Cukaricki e Fiorentina, quarta giornata del girone F di Conference League. Il 6-0 maturato due settimane fa al Franchi contro i serbi ha fatto sì che la Fiorentina balzasse al primo posto del proprio gruppo a quota cinque punti, assieme a Ferencvaros e Genk che però hanno una differenza reti minore. I Viola saranno chiamati a consolidare il primato in Europa e a voltare dopo un periodo non particolarmente fruttuoso in campionato; dall'altra parte i padroni di casa vorranno smuovere la propria classifica davanti al proprio pubblico. Queste le scelte dei due allenatori:

CUKARICKI (4-2-3-1): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko; Ivanovic, Kovac, Ndiaye; Adetunji. A disp.: Belic, Serafimovic, Jovanovic, Rogan, Vranjes, Jankovic, Docic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Adzic, Cvetkovic. All.: Igor Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Terracciano, Martinelli, Parisi, Quarta, Comuzzo, Mina, Amatucci, Infantino, Barak, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Brekalo, Kouame. All.: Vincenzo Italiano.