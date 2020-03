FONTANA, Subiti attacchi forniture dirette a Lombardia

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è tornato a fare il punto della situazione verso l'ora di pranzo. Fontana ha detto che sono in arrivo medici da Cuba e della Russia per fronteggiare l'emergenza e che più di 1.500 medici di tutta Italia hanno dato la disponibilità per aiutare la Lombardia: "Abbiamo preso le misure più restrittive possibili rispetto ai nostri poteri. I dati di oggi sono in linea con quelli dei giorni precedenti". Il governatore ha detto anche che "abbiamo subito attacchi di forniture dirette alla nostra regione, volevano dirottarli altrove, vediamo di tutto. Siamo arrivati veramente allo stremo, anche da un punto di vista fisico del nostro personale sanitario, dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri e il contagio si riduca, che la linea vada in discesa e non in salita. Non possiamo farci carico di tutti gli asintomatici, stiano a casa. Dichiarazioni di Conte vanno nella nostra direzione, aspetto di leggere il testo". A riportare le sue parole è gazzetta.it.