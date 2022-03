FIORE-BOLOGNA, Record per i viola di clean sheet

Dalla stagione 2013/14 in avanti la Fiorentina è rimasta imbattuta contro il Bologna in Serie A TIM, grazie a nove vittorie e sei pareggi; quella rossoblù è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno sette volte nel periodo, contro cui i viola non hanno mai perso – inoltre i toscani hanno ottenuto più successi solo contro Udinese e Chievo (10).



Nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A TIM contro il Bologna, la Fiorentina ha subito un solo gol (7V, 2N); nel periodo, dal 2011/12 in avanti, nessuna squadra ha collezionato più clean sheet interne contro una singola avversaria nel massimo campionato (otto). La Fiorentina aveva chiuso il girone d’andata con 32 punti in 19 partite (media di 1.68 a match), mentre in questo girone di ritorno ne ha raccolti finora 11 in otto gare (media di 1.38 a match). Il Bologna ha pareggiato nelle ultime due partite di campionato e non arriva a tre pareggi di fila in Serie A TIM da gennaio 2021 (una striscia di cinque gare, nella quale ci fu anche uno 0-0 a Firenze).

Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), mentre nelle precedenti quattro aveva ottenuto ben tre successi (1P). Il Bologna ha chiuso ben quattro partite senza trovare il gol nel 2022 in Serie A TIM: da inizio anno nel massimo torneo ha fatto peggio solo il Genoa (sei gare). Il Bologna ha messo a referto solo quattro gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (nessuna squadra ha fatto peggio), parziale in cui la Fiorentina ne ha incassate solo sette (solamente Napoli, cinque, e Torino, sei, hanno fatto meglio).

Considerando tutte le competizioni, dal suo arrivo alla Fiorentina (8 gennaio 2022), solamente Ciro Immobile e Tammy Abraham hanno segnato più gol di Krzysztof Piatek (sei) tra chi milita in squadre di Serie A TIM. I cinque esterni d’attacco della Fiorentina (Callejón, González, Ikoné, Saponara, Sottil) hanno messo insieme otto gol in questo campionato, uno in meno della coppia Barrow-Orsolini (nove reti in due). Musa Barrow non ha trovato il gol nelle ultime otto partite giocate in Serie A TIM e in generale è andato a segno solo una volta nelle ultime 15 presenze nella competizione: il giocatore gambiano da quando gioca nel Bologna non è mai rimasto nove partite di fila senza segnare in uno stesso campionato.