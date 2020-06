FIGC, Blitz nei centri sportivi di Udinese e Atalanta

Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale per controllare la puntuale applicazione dei Protocolli sanitari concernenti gli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio professionistiche. Oggi, sottolinea il sito ufficiale della FIGC, gli ispettori si sono recati nei centri di allenamento dell'Udinese e dell'Atalanta, ove hanno tra l'altro acquisito la documentazione relativa ai tamponi ed agli esami sierologici compiuti dagli atleti. I medici sociali sono stati come di consueto ascoltati dagli ispettori in ordine al rispetto, anche temporale, degli obblighi sanitari incombenti sulle società. Gli ispettori faranno pervenire nelle prossime ore le relazioni sull'attività svolta, e la relativa documentazione acquisita, al Procuratore Federale per le determinazioni di competenza. Si tratta delle prime ispezioni dopo la decisione del Consiglio Federale di inasprire le sanzioni a carico di società e dirigenti per la violazione dei Protocolli sanitari. Nei giorni scorsi il pool della Procura federale aveva eseguito le verifiche nei centri di allenamento di Fiorentina, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Cagliari, Inter, Juventus, Sampdoria, Torino e Genoa. Le ispezioni proseguiranno a ritmo costante sino alla fine della corrente stagione sportiva.