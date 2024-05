FARONI, Che emozione essere qui: la prima da avversario

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un Marco Davide Faraoni visibilmente emozionato ha parlato a DAZN prima della partita contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona: "Bella emozione essere qua, è la prima volta che ritorno con un'altra maglia. Ho fatto cinque anni importanti a Verona, qui sono cresciuto sia come uomo che come giocatore quindi è sicuramente una grande emozione"