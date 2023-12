EX OBIETTIVI, Bonifazi non è una priorità del Torino

Fonte: torinogranata.it

Nel mirino del ds del Torino Davide Vagnati, per questa sessione di mercato invernale, era entrato anche un giocatore che in passato veniva spesso accostato alla Fiorentina: Kevin Bonifazi, ex granata, ora al Bologna ma con poca possibilità di impiego. Motivo per cui il difensore è finito nella lista dei granata che devono sostituire Perr Schuurs infortunato. Tuttavia sembra che mister Ivan Juric non sia convinto del giocatore, ritenendo il reparto arretrato a posto così. Bonifazi piace anche al Cagliari.