E. LEAGUE, Juve col Nantes, la Roma a Salisburgo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV OGGI IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF DI CONFERENCE: REGOLE E CURIOSITÀ Quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa, un attacco che finalmente ha iniziato a funzionare (18 reti nelle ultime sette partite) e una difesa che, a Marassi, ha dato segnali di evidente solidità (la Fiorentina è tornata a non subire gol a cinque... Quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa, un attacco che finalmente ha iniziato a funzionare (18 reti nelle ultime sette partite) e una difesa che, a Marassi, ha dato segnali di evidente solidità (la Fiorentina è tornata a non subire gol a cinque... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi