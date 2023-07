DIAMANTI, Viola è da Europa. Dominguez e Orsolini...

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

Alessandro Diamanti ha rilasciato un'intervista dopo il suo addio dal calcio giocato: "Sicuramente l'esperienza da allenatore sarà bellissima e la affronterò con grande entusiasmo".

Come giudica la stagione della Fiorentina?

"La Viola partiva dai presupposti dell'anno prima che aveva fatto molto bene. Quando penso alla Fiorentina penso che deve stare in Europa League, la Conference è solo una consolazione".

Italiano che adora gli esterni di qualità con lei si sarebbe trovato bene.

"Italiano fa giocare bene la squadra. Con i giocatori che ha sta facendo il massimo".

Che esterno le piace di più della Fiorentina?

"Gonzalez mi piace molto, ma gli altri possono fare meglio. Ikone deve riuscire a fare più gol, anche se ricordo che Salah a Firenze faceva fatica a segnare".

Orsolini e Dominguez sono due obiettivi della Fiorentina, che ne pensa?

"Dominguez piace molto ai tifosi, mentre Orsolini è ormai 3 o 4 anni che sta facendo bene. Non li conosco benissimo ma non sono dei profili che fanno fare il salto di qualità".

Che differenza fa allenarsi in un centro sportivo come il Viola Park?

"Vuol dire tanto. Mi hanno detto tutti che è bellissimo. Io se ho un'ora libera ci passo sicuramente".

Che pensa del lavoro di Commisso?

"A me piace moltissimo Conosco tanti italiani come lui che si sono formati all'estero. Lui è italiano al 100%".

La Fiorentina deve cambiare davanti per fare il salto di qualità?

"Si, secondo me deve cambiare. Jovic non è costante e Cabral nonostante abbia fatto bene in Europa, in Italia fa fatica".