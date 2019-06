DE MAGISTRIS, Ieri vista la dimensione di Commisso

EX VIOLA GALLI, MONTELLA E PRADÈ BENE INSIEME. ADESSO... L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della situazione attuale in casa viola. Ecco ciò che ha detto: "Quando è arrivato Commisso ho subito pensato al calcio in America che è sì risultati, ma anche... L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della situazione attuale in casa viola. Ecco ciò che ha detto: "Quando è arrivato Commisso ho subito pensato al calcio in America che è sì risultati, ma anche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi