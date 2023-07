DE LA FUENTE, Vogliamo metterci in gioco. A Firenze...

FirenzeViola.it

Il nuovo allenatore della Fiorentina femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato ai canali ufficiali del club Viola. Ecco le sue parole: "Ho accettato una sfida importante in una piazza molto importante. La Fiorentina è stata la prima società che ha creduto nel femminile. Vogliamo metterci in gioco per fare bene. Abbiamo una buona squadra e le strutture adeguate per fare una buona stagione".

Prosegue: "La prima cosa che ho detto della società e di stare qua un anno e far parte di un momento storico della Fiorentina. Non ci sono strutture così in Italia. E' una sfida importante, abbiamo la responsabilità di fare bene. A Firenze si sta bene".

Sugli obiettivi: "La prima cosa è lavorare in un ambiente armonico e sereno per trasmettere un messaggio alle giocatrici, dopodiché dobbiamo ritrovare il senso di appartenenza al club e ai colori Viola: questo è il punto di partenza. Facciamo parte di un grande club, con una struttura importante come il Viola Park. Poi l'ultimo obiettivo sarà chiaramente quello di vincere".

Conclude: "I tifosi e il pubblico sono importanti, fanno parte delle gambe del tavolo assieme alla società, allo staff e alle giocatrici. Cercheremo di fare spettacolo, mettendo in mostra un bel calcio".