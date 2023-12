DAZN, Fiorentina e Lazio su Insigne: ecco il punto

FirenzeViola.it

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Italia: l'ex Napoli, attualmente al Toronto Fc, vuole rientrare in corsa sul treno della Nazionale in vista degli Europei di giugno e per farlo sta valutando l'opzione di un ritorno in Serie A. Almeno due i club italiani che, secondo Dazn, sembrano interessati al talento napoletano: non solo la Lazio del suo ex tecnico Sarri, ma anche la Fiorentina, alla ricerca di un esterno di qualità ed esperienza. Sia per i viola che per i biancocelesti, puntualizza Dazn, l'operazione è comunque complicata per l'alto ingaggio dell'attuale calciatore di Mls.