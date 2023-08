DALL'ARGENTINA, Pure un club inglese su Beltran

© foto di pietro.lazzerini

Non solo Fiorentina e Roma su Lucas Beltran. Secondo quanto riporta il media argentino TNT Sports, anche una squadra inglese starebbe seguendo da vicino l'attaccante del River e nei prossimi giorni vorrebbe provare l'affondo. Malgrado non sia ancora noto il nome del club in questione, non si tratterebbe di uno dei "top six" della Premier, dunque non Arsenal, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool o Tottenham.