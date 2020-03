DALBERT, Avverte Brasile: "Covid-19 è cosa seria"

Henrique Dalbert, difensore della Fiorentina, ha voluto inviare un video messaggio, riportato da globoesporte.globo.com nel quale ha cercato di sensibilizzare la popolazione brasiliana sulla prevenzione del Coronavirus vista la situazione in Italia. Il 26enne ha avvertito la propria nazione che il virus dovrebbe essere trattato seriamente da tutti il ​​prima possibile. Per lui, l'Italia è stata lenta a rendersi conto della gravità. Queste le parole dell'ex Inter: "Sto registrando questo piccolo messaggio come una forma di allerta, di consapevolezza per tutti i brasiliani. So che ci sono molte persone in Brasile che non lo prendono sul serio, ma questo virus è molto serio. È stato molto difficile per noi qui. Siamo confinati all'interno della casa, c'era un decreto secondo cui le persone non potevano muoversi per strada. Anche qui il nostro campionato si è fermato, ci è vietato lasciare la casa, lasciare la città e persino lasciare il paese per tornare al paese di origine, non possiamo tornare. Volevo farvi conoscere, perché l'Italia ha impiegato molto tempo per capire e prendere le precauzioni necessarie. L'Italia è un paese ben strutturato sta supportando tanto i pazienti. Molte persone stanno però morendo e non ricevono nemmeno una sepoltura decente. Le famiglie non sono in grado di seppellire i loro cari. Stanno cremando i corpi. Allerta totale, le persone sono disperate. Vi sto facendo un appello. Bisogna impedire di uscire per strada, evitare il contatto fisico. So quanto sia difficile vivere in Brasile, ma è bene evitarlo, perché sappiamo che la sanità in Brasile non è molto buona, è precaria. Sarà devastante per il popolo brasiliano".