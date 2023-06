DA VERONA, Hellas sulle tracce di Saponara: colpo a 0?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Possibile nuova avventura in Serie A per Riccardo Saponara, dopo lo svincolo a parametro zero con la Fiorentina. Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano L’Arena, l'esterno è entrato nel mirino dell'Hellas Verona che dopo la salvezza nel playout e la scelta del nuovo tecnico (sarà probabilmente Marco Baroni) è pronta a ricominciare dal classe '91 reduce da una stagione a fasi alterne in maglia viola. Su Saponara - specifica il giornale - c’è da registrare anche un interesse dell’Udinese.