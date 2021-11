COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 14 novembre

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV DV9, CON MILENKOVIC DAL 1' NEL BIG MATCH CONTRO CR7 Serata davvero importante per la Nazionale della Serbia, che questa sera alle 20.45 all'Estadio Da Luz di Lisbona affronta il Portogallo di CR7 nell'ultima gara della fase a gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: lusitani e serbi sono appaiati in... Serata davvero importante per la Nazionale della Serbia, che questa sera alle 20.45 all'Estadio Da Luz di Lisbona affronta il Portogallo di CR7 nell'ultima gara della fase a gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: lusitani e serbi sono appaiati in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi