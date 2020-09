COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 18 settembre

INDISCREZIONI DI FV COMMISSO, NEGATIVO AL TAMPONE: ORA PUÒ USCIRE Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... NOTIZIE DI FV VIOLA, DOPO LA SEDUTA IN RITIRO: ULTIME DI FORMAZIONE In questo momento la Fiorentina sta svolgendo la rifinitura pre Torino a porte chiuse all'interno del centro sportivo, sotto gli occhi della dirigenza al completo. A seguire la seduta ci sono il presidente Commisso con la moglie e il direttore generale Joe Barone. Una... In questo momento la Fiorentina sta svolgendo la rifinitura pre Torino a porte chiuse all'interno del centro sportivo, sotto gli occhi della dirigenza al completo. A seguire la seduta ci sono il presidente Commisso con la moglie e il direttore generale Joe Barone. Una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi