CORSI, Vicario e Parisi pronti per una big, non li tratterremo

Fabrizio Corsi ha "liberato" Vicario e Parisi: pronti a trattare perché già pronti per una big, a differenza di altri giovani come Falsini e Baldanzi. Queste infatti le parole del presidente dell'Empoli al Messaggero: "Non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato".