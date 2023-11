CORSI, Ci conforta essere come i viola a livello giovanile

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC in vista della partita del fine settimana di Serie A che vede i toscani impegnati contro il Napoli: “Leggo che il Napoli tornerà alla vittoria domenica contro l’Empoli, ma speriamo di no. Prepareremo questa partita al massimo, cercando di fare il massimo. L’avversario è di quelli impossibili, bisogna ipotizzare una partita perfetta da parte nostra e magari una giornata storta del nostro avversario. Questo vale per il Napoli, l’Inter, il Milan e la Juventus. Di solito si può ipotizzare di perdere e non perdere troppo male. Una prestazione importante contro il Napoli ci può dare molto per preparare la partita seguente e non essere penalizzati da una sconfitta con largo margine.

Soddisfatto per la vittoria contro la Fiorentina anche con le giovanili? "Con i 2007 abbiamo perso, con i 2009 abbiamo vinto noi. Il risultato è fine a se stesso, il settore giovanile è una cosa basilare e ci conforta di essere all’altezza di una squadra come la Fiorentina sotto quell’aspetto".