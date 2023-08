CONFERENCE, Il croato Pajac arbitrerà Rapid-Fiorentina

FirenzeViola.it

La Uefa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la squadra arbitrale per Rapid Vienna-Fiorentina, in programma giovedì 24 agosto alle 19 e valida per lo spareggio di Conference League. designazione tutta croata con Igor Pajac come arbitro, gli assistenti Ivan Mihalj e Vedran Ðurak, mentre il quarto uomo sarà Dario Kulušic.