CLASSIFICA, Milan e Verona guidano, Empoli al palo

INDISCREZIONI DI FV PRIMAVERA, 1ª IN CASA A SESTO, DALLA 2ª AL VIOLA PARK La Fiorentina primavera esordirà in campionato lunedì contro la Roma, a Trigoria. I giallorossi sono freschi di vittoria in Supercoppa italiana e per i viola sarà una sorta di rivincita dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. La seconda... La Fiorentina primavera esordirà in campionato lunedì contro la Roma, a Trigoria. I giallorossi sono freschi di vittoria in Supercoppa italiana e per i viola sarà una sorta di rivincita dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. La seconda... NOTIZIE DI FV AMRABAT, FUORI ROSA E CON LA FILA MA ANCORA A FIRENZE Sofyan Amrabat, così come Luka Jovic, stanno vivendo un momento particolare visto che sono ormai fuori dalle convocazioni sia in Europa che in campionato. Il marocchino ha ormai la valigia pronta ma una destinazione vera e propria non c'è ancora visto che... Sofyan Amrabat, così come Luka Jovic, stanno vivendo un momento particolare visto che sono ormai fuori dalle convocazioni sia in Europa che in campionato. Il marocchino ha ormai la valigia pronta ma una destinazione vera e propria non c'è ancora visto che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi