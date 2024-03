CHISOLI, Italiano? Forse vuole fare uno step. Nzola...

FirenzeViola.it

L'ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato a "Spezia1906.com" dove ha parlato così di Vincenzo Italiano: "Penso che abbia fatto molto bene con il materiale che aveva. Quando è arrivato la Fiorentina si era appena salvata nelle ultime giornate della stagione precedente ed è stato in grado di tornare in Europa. Poi, pur perdendo giocatori importanti, si è riqualificato per la Conference, quest’anno ha ancora tre competizioni. Dipenderà dai progetti della società: l’ambizione anche sua può essere quella di fare un altro gradino in alto. L’ho sentito anche recentemente, verrò a vedere una partita della Fiorentina".

Dallo Spezia in viola è arrivato Nzola, che per molti tifosi è già però bollato come flop. Si aspettava che facesse meglio? "Sì, mi aspettavo che facesse di più, che con un allenatore che conosce bene riuscisse a esprimere ancora meglio le sue potenzialità".