CHAMPIONS, Tutti i risultati di stasera e i primi verdetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano i primi verdetti attesi dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nel Gruppo A la grande sorpresa la riserva il Copenaghen, che batte il Galatasaray (gol decisivo di Lerager, vecchia conoscenza della Serie A) e passa il turno a spese dei turchi e del Manchester United, che perde con il Bayern, arriva ultimo e resta fuori da tutto.

Nel Gruppo C missione compiuta per il Napoli: il 2-0 al Braga vale il secondo posto e l'accesso agli ottavi di finale, mentre i portoghesi disputeranno gli spareggi di Europa League in virtù del successo del Real a Berlino.

Nel Gruppo D c'erano in palio il primo posto e l'accesso ai playoff di Europa League: se li garantiscono Real Sociedad e Benfica, con due piccole imprese: i baschi pareggiano a San Siro contro l'Inter, i lusitani vincono con due gol di scarto a Salisburgo (decisivo Cabral).

Manchester United - Bayern Monaco 0-1: 71' Coman

Copenaghen - Galatasaray 1-0: 58' Lerager

Napoli - Braga 2-0: 9' aut. Saatci, 33' Osimhen

Union Berlino - Real Madrid 2-3: 47' p.t. Volland (U), 61' e 73' Joselu, 86' Kral (U), 89' Ceballos

Salisburgo - Benfica 1-3: 32' Di Maria, 47' p.t. Rafa Silva, 57' Sucic (S), 92' Cabral

Inter - Real Sociedad 0-0