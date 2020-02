CESARI, Pasqua non vedeva: aveva Pezzella davanti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAMÉ ARRIVA MARTEDÌ. SUI RECUPERI... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA NEL KO DELL'ALLIANZ STADIUM Una Fiorentina volitiva ha provato a mettere in campo le sue armi in casa della capolista Juventus, uscendo sconfitta per 3-0 al termine di una partita in cui non è stato rispecchiato dal punteggio l'effettivo andamento di una gara sempre piuttosto equilibrata.... Una Fiorentina volitiva ha provato a mettere in campo le sue armi in casa della capolista Juventus, uscendo sconfitta per 3-0 al termine di una partita in cui non è stato rispecchiato dal punteggio l'effettivo andamento di una gara sempre piuttosto equilibrata.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi