CEROFOLINI, Il saluto di ACF: "Buona fortuna, Cero"

Dopo l'ufficialità del passaggio al Frosinone, anche la Fiorentina ha salutato Michele Cerofolini che si trasferisce in Ciociaria e si giocherà una maglia da titolare in Serie A. "Buona fortuna, Cero", ha scritto il club viola sui propri canali social. Il giocatore, come spiegato in una nota, se ne va a titolo definitivo con diritto di riacquisto a favore della Fiorentina dalla stagione 2025/26.