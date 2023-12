CARNEVALI, C'è malcontento su abolizione Dec. Crescita

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Milan-Sassuolo, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato dell'abolizione del Decreto Crescita da parte del governo: "Sicuramente chi ha preso questa decisione crede di aver fatto una cosa giusta. Da parte dei club c'è malcontento perché porterà meno competitività e visibilità. Al di là del giusto o sbagliato, però, credo che la cosa migliore sia fare gruppo come società per sostenere questo sport, che è un settore nel quale tutti noi sappiamo fare. E non solo pensando alla prima squadra, ma anche alle giovanili e alle formazioni femminili.

Non abbiamo mai avuto alcun tipo di aiuto. Neanche durante il Covid. Senza dimenticare il problema del vincolo che per me è ancora più importante del Decreto Crescita. Investiamo tempo e denaro su un ragazzo e al raggiungimento di una certa età va in un'altra società".