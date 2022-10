INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI HA RINNOVATO FINO AL 2024 È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... NOTIZIE DI FV LA FIORENTINA FA 13! NON CERTO GUARITA MA ALMENO VINCENTE Ma che problemi ha la gente? Io capisco che la partita di ieri a La Spezia non sia stata il top, che la Fiorentina non ha certo nascosto i suoi problemi, anzi, ma possiamo godere di questi tre punti anche se ottenuti con l’aiuto del fattore C? Leggo e sento... Ma che problemi ha la gente? Io capisco che la partita di ieri a La Spezia non sia stata il top, che la Fiorentina non ha certo nascosto i suoi problemi, anzi, ma possiamo godere di questi tre punti anche se ottenuti con l’aiuto del fattore C? Leggo e sento... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi