C. ITALIA, Frosinone show al Maradona, Napoli asfaltato

Colpaccio del Frosinone di Eusebio Di Francesco che travolge per 4-0 il Napoli al Maradona e approda così ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo molto bloccato, succede tutto nella ripresa; al 65' apre le danze Barrenechea, seguito 5' più tardi dalla rete di Caso. I partenopei non riescono a riaprire la gara e nel recupero incassano anche le reti di Cheddira e Harroui per lo 0-4 finale.