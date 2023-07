BROZOVIC, Mercato Al Nassr stop: per ora non può giocare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIFA non ha dato il via libera all'Al Nassr per il tesseramento di Marcelo Brozovic. Lo svela quest'oggi il sito del quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo': nonostante il giocatore abbia firmato col suo nuovo club lo scorso 3 luglio, Brozovic non può essere tesserato a causa della sanzione inflitta alla società saudita per vecchie pendenze nei confronti del Leicester. Ieri, infatti, la FIFA ha comunicato di aver bloccato il mercato del club di Riad per tre sessioni perché non ha saldato bonus al Leicester per l’attaccante nigeriano Ahmed Musa: si tratta di circa 390.000 sterline.

Nessun problema per l'Inter perché il trasferimento tra i due club è stato già definito sulla base di un accordo da 18 milioni di euro. Allo stato attuale, però, l'Al Nassr non può tesserare Brozovic prima di gennaio 2025. La situazione può comunque sbloccarsi dopo che la società araba avrà versato alle foxes la cifra dovuta: a quel punto - si legge - la sanzione cesserà di essere efficace e il regista croato potrebbe ottenere il transfer internazionale.