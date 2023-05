BORGHI, Giovedì scorso Viola in black-out. Stasera...

FirenzeViola.it

Il noto giornalista Stefano Borghi ha detto la sua sulla Fiorentina, nella trasmissione "Night Cup" di Dazn. Queste le sue parole sulla gara di stasera: "Giovedì scorso per la Fiorentina c'è stato un black out nel secondo tempo. Per me il problema sarebbe stato segnare, invece la squadra di Italiano era riuscita a sbloccarla. Ora non è facile battere il Basilea: è una società modello, forte e organizzate e vincere da loro sarà dura. La Fiorentina però sulla carta è più forte, deve fare il suo calcio dominando la partita. Deve tenere spesso la palla tra i piedi e giocare con razionalità".