BOLOGNA, Tifosi rossoblù in aiuto di Campi Bisenzio

Bel gesto di solidarietà da parte dei tifosi rossoblù, in occasione della partita tra Fiorentina e Bologna. Come scrive infatti Il Corriere dello Stadio -Stadio, il club Medicina Rossoblù anticiperà la partita andando, insieme a volontari provenienti da Conselice, direttamente a Campi Bisenzio tra i luoghi più colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi. Sono stati allestiti sei furgoni che porteranno in Toscana molti beni di prima necessità oltre a quanto necessario per la pulizia di ambienti e locali. Un furgone sarà dedicato ai prodotti per bambini, mentre per quanto riguarda gli strumenti necessari non mancheranno idropulitrici, pale e ogni altra necessità. Una generosità che i tifosi del Bologna hanno già messo in campo nel maggio scorso, quando la stessa calamità ha colpito la Romagna.

"Avendo vissuto sulla nostra pelle l'alluvione – ha detto Silvia Palmirani, presidente del club - sappiamo cosa e quando portare, cioè quando è il momento del mocio e quando quello delle coperte. Dopo questi sei camion ne stiamo allestendo altri. Stiamo utilizzando quanto che ci è stato donato dopo l'alluvione di maggio. In quell'occasione mettemmo un annuncio su facebook e ci è arrivato moltissimo materiale. Dopo averlo utilizzato, lo abbiamo lavato e conservato e ora possiamo portarlo a chi ne ha bisogno. Stiamo parlando di pale, badili, vanghe, tira acqua, scope. Oltre all'idropulitrice che ci ha consegnato il Centro Bologna Clubs e a prodotti per bambini e adulti. Partiamo con i ragazzi di sant'Agata dell'associazione “I ragazzi di via Angiolina” che sono stati tra i primi ad intervenire a Campi Bisenzio".