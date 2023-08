BOBAN, Non sono d'accordo con i recuperi più lunghi

FirenzeViola.it

L'ex dirigente del Milan, ora in UEFA, Zvonimir Boban si è soffermato sul tema spinoso del tempo effettivo e dei tanti minuti di recupero che vengono concessi in ogni partita: "Per il benessere dei giocatori, è una piccola o grande tragedia perché aggiungiamo quasi 12, 13, 14 minuti. Il mondo del calcio non ascolta giocatori e allenatori. In Inghilterra si giocano più partite e ora, aggiungendo sei o sette minuti in più, arriveremo quasi a un totale di 500 minuti in più a stagione. Sono sei partite. È pazzesco. È troppo e non lo faremo. Seguiremo le nostre linee guida".