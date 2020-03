BOATENG, Vuole lasciare Turchia per Covid-19 ma...

Il giocatore di proprietà della Fiorentina, Kevin Prince Boateng, andato in prestito al Besiktas durante il mercato di riparazione, ha intenzione di lasciare la Turchia a causa del Coronavirus. Il club bianconero avrebbe dato il via libera a partire per la Germania mentre non sarebbe d'accordo sulla destinazione Ghana in quanto anche lì sono stati registrati 16 casi di COVID-19. A riportarlo è Ghana Web.