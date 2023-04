BIRAGHI, Arbitro? Non possiamo farci condizionare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così sul sito ufficiale della viola dopo la gara di ritrorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan: "L'errore non è dell'arbitro ma nostro che ci siamo innervositi, mio in primis. Sono situazioni che in campo possono succedere, l'arbitro fischia quello che vede e noi non possiamo farci condizionare. Questo deve essere un insegnamento anche per il futuro e per crescere".

Fiorentina torna in una semifinale europe, non succedeva dal 2014/2015.

"È stato un percorso lungo, è iniziato già ad agosto contro il Twente, già li una partita difficilissima. Adesso aspettiamo l'avversario e la prepariamo al meglio quando sarà il momento, perché già fra 2-3 giorni giochiamo. Daremo l'anima anche alla prossima partita".

Poche ore e c'è la partita contro il Monza.

"Si dobbiamo pensare a domenica e preparare la partita. Giochiamo fuori casa contro una squadra che ha già raggiunto il suo obiettivo che era la salvezza e quindi giochera anche più spensierata".