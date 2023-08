BENFICA, Per il dopo Ramos si pensa all'ex viola Pedro

Fonte: TMW

Dopo la cessione di Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain, cosa che si potrebbe concretizzare in maniera definitiva oggi per un incasso di circa 65 milioni di euro, in casa Benfica prosegue la caccia al sostituto. Nelle ultime ore c'è stata una forte virata su Pedro, il centravanti ex Fiorentina, oggi al Flamengo. Ma il club portoghese tiene vive anche le alternative. Detto di Lucas Beltran, per il quale c'è stato un braccio di ferro con il River Plate, l'altra opzione - forse l'ultima in ordine di preferenza - è Vaggelis Pavlidis, classe '98 autore di 22 reti e 14 assist nell'ultima stagione, in tutte le competizioni, con la maglia dell'AZ Alkmaar.