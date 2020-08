BENEVENTO, Rilevato un giocatore positivo al Covid

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, I TEMI TRATTATI CON LUCCI: DA FLORENZI A VERRE Da qualche minuto è terminato il summit tra Alessandro Lucci e la Fiorentina. Due ore di riunione, tanti i temi di discussione tra le parti. Secondo quel che arriva dal Centro Sportivo, quello di Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma e con richieste tra Premier e... Da qualche minuto è terminato il summit tra Alessandro Lucci e la Fiorentina. Due ore di riunione, tanti i temi di discussione tra le parti. Secondo quel che arriva dal Centro Sportivo, quello di Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma e con richieste tra Premier e... NOTIZIE DI FV SONDAGGIO FV, MAGLIE 2020/2021: VI PIACCIONO? Sono state appena lanciate le nuove magliette della Fiorentina - quella di casa e quella di trasferta - per la prima collezione stagionale viola firmata da Robe di Kappa. Il bianco e il viola si mescolano e si intersecano nelle divise presentate ufficialmente dalla... Sono state appena lanciate le nuove magliette della Fiorentina - quella di casa e quella di trasferta - per la prima collezione stagionale viola firmata da Robe di Kappa. Il bianco e il viola si mescolano e si intersecano nelle divise presentate ufficialmente dalla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi