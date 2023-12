BARONI, Henry da il meglio a gara in corso. Djuric prezioso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico scaligero Marco Baroni ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona ai microfoni di Dazn parlando della scelta di non mettere Herny dal primo minuto: " Il giocatore ha bisogno di fare minutaggio, ma magari in un momento in cui la partita scende un po' e lui può dare il suo meglio. Chi non parte, subentra. Abbiamo comunque Djuric che ci ha sempre dato una mano"