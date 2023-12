BARONE, Senza altro stadio, blocchiamo lavori al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Come possono partire i lavori del Franchi quando lo stadio dove andrà a giocare la Fiorentina non è reale?", è il grido d'allarme del direttore generale viola Joe Barone, che alla TGR Rai Toscana torna a parlare dopo l'incontro di questa mattina con il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Dove ci spostiamo? Bisogna comunicarlo alla Lega, c'è il campionato in corso, siamo in lotta per le coppe europee: quindi la nostra richiesta è di bloccare i lavori fino a quando non c'è la realtà di dove giocherà la Fiorentina, che significa il luogo dove il tifoso va a vedere il suo grandissimo amore".

Cosa le ha detto Abodi?

"Anche il ministro è attento a questa esigenza perché è un tema reale dove si sposta una società, che sia la Fiorentina o un'altra società che si trovi con le stesse esigenze. Quindi bisogna mettersi ad un tavolo e guardare la realtà, perché il Padovani ad ora non è una possibilità, poiché per portarlo a 15-16 mila posti servono più di 5 milioni. Il Comune ha messo 10 milioni, li ringraziamo, ma poi ci vogliono altri soldi per uno stadio provvisorio".

Da una parte c'è il Governo, dall'altra la politica locale.

"La politica ha i suoi tempi e li rispettiamo ma la nostra è una gestione di un popolo, di un campionato, di sogni, è insomma totalmente differente. Io non posso lavorare con i tempi della politica, e l'investimento fatto dal presidente Commisso sulla Fiorentina dobbiamo proteggerlo".